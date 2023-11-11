Ночной удар по Украине — чем атаковала Россия и результаты работы ПВО

Украинские Силы обороны сбивают неприятельские цели в небе. Фото: Национальная гвардия Украины

В ночь на 11 ноября враг атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Большинство дронов российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Воздушным силам ВС удалось уничтожить 19 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ отмечают, что с 19:00 10 ноября по 03:00 11 ноября враг атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. В результате успешной работы ПВО уничтожено 19 ударных БпЛА Shahed-136/131.

"К отражению воздушного нападения привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", — указали в Командовании Воздушных сил.

При ударе армией РФ были применены:

31 ударный БпЛА Shahed-136/131 с трех направлений — Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и мыс Чауда (Крым);

1 управляемую авиационную ракету Х-31 — из акватории Черного моря;

противокорабельную ракету П-800 "Оникс" — из оккупированного Крыма;

зенитную управляемую ракету С-300 — из Белгородской народной республики.

Инфографика количества уничтоженных дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Отмечается, что воздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Напомним, вражеские беспилотники типа Shahed атаковали Киев вечером 10 ноября. Стало известно о количестве сбитых силами ПВО целей .