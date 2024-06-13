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Нідерланди дозволяють Україні атакувати Росію з F-16, але за однієї умови

13 червня 2024 04:22
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Винищувачі F-16, які Нідерланди передадуть Києву, можуть бути використані для ударів по цілях на території Росії
Винищувач F-16. Фото ілюстративне: iStock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Нідерланди передадуть Україні перші винищувачі F-16 уже цього літа. Також ЗСУ дозволять атакувати Росію з цих літаків, але за однієї умови — удари можуть завдаватися в рамках дотримання гуманітарного права. 

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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"F-16 — це один з видів озброєння. Ми надаємо й інші озброєння і завжди казали: як саме їх використовувати має вирішувати Україна. Ви дотримуєтеся міжнародного гуманітарного права. Це єдина умова, що ми ставимо", — підкреслила глава оборонного відомства країни.  

Тобто атака цілей, які знаходяться на території РФ, вважається законною, якщо це потрібно для оборони України. 

"Якщо бачите цілі за межами України, але їх треба уразити для оборони, вони законні. Я завжди відстоювала право України воювати так, як вона вважає за потрібне. Бачу, все більше країн зараз займають таку ж позицію", — сказала міністр оборони.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі країні Альянсу будуть зобов'язані допомагати Україні. Він зазначив, що це першочергово буде стосуватися зброї.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні ще одну батарею Patriot. Рішення ухвалив президент Джо Байден.

військова допомога
F-16
Нідерланди
ЗСУ
винищувач

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