Истребители F-16, которые передадут Нидерланды Киеву, могут быть использованы для ударов по целям на территории России.

Истребитель F-16. Фото иллюстративное: iStock

Нидерланды передадут Украине первые истребители F-16 уже этим летом. Союзник разрешит ВСУ атаковать Россию с этих самолетов, но при одном условии — удары могут наноситься в рамках соблюдения гуманитарного права.

Об этом в интервью "Суспльному" заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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"F-16 — это один из видов вооружения. Мы предоставляем и другое вооружения и всегда говорили: как именно его использовать должна решать Украина. Вы придерживаетесь международного гуманитарного права. Это единственное условие, которое мы ставим", — подчеркнула глава оборонного ведомства страны.

То есть атака целей, которые находятся на территории РФ, считается законной, если это нужно для обороны Украины.

"Если видите цели за пределами Украины, но их нужно поразить для обороны, они законны. Я всегда отстаивала право Украины воевать так, как она считает нужным. Вижу, все больше стран сейчас занимают такую же позицию", — сказала министр обороны.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Альянса будут обязаны помогать Украине. Он отметил, что это в первую очередь будет касаться вооружения.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине еще одну батарею Patriot. Решение принял президент Джо Байден.