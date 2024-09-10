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Нідерланди надали дозвіл Україні бити своєю зброєю по всій території Росії

10 вересня 2024 07:40
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Нідерланди дозволяють Україні використовувати їхню зброю для ударів по Росії
Українська військова техніка завдає удару. Фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна може завдавати ударів по території Росії зброєю, яку їй постачає країна. За його словами, українці мають право на самооборону.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет — вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією", — сказав Брекельманс.

Він наголосив, що міжнародне право не обмежується відстанню. За словами міністра оборони Нідерландів, право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону. 

"Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань", — зазначив він.

Брекельманс каже, що дозвіл на удари по Росії також прямо стосується винищувачів F-16, які Нідерланди передадуть Україні.

Міністр закликав інші західні країни зняти обмеження на використання зброї, яку вони постачають українським військовим.

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