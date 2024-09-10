Нидерланды разрешают Украине использовать их оружие для ударов по России

Украинская военная техника наносит удар. Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина может наносить удары по территории России оружием, которое ей поставляет страна. По его словам, украинцы имеют право на самооборону.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Украина имеет право на самооборону. И если страну атакуют из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же касается вражеских ракет — они также могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", — сказал Брекельманс.

Он подчеркнул, что международное право не ограничивается расстоянием. По словам министра обороны Нидерландов, право на самооборону не прекращается в 100 километрах от границы.

"Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние", — отметил он.

Брекельманс говорит, что разрешение на удары по России также прямо касается истребителей F-16, которые передадут Нидерланды Украине.

Министр призвал другие западные страны снять ограничения на использование оружия, поставляемого ими украинским военным.