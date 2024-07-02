Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Нідерланди офіційно дозволили експорт винищувачів F-16 для України arrow

Нідерланди офіційно дозволили експорт винищувачів F-16 для України

2 липня 2024 12:32
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
F-16 для України — Нідерланди дозволили експорт 24 літаків
F-16AM (Block 20 MLU) Королівських ПС Нідерландів. Фото: ГО ''Український мілітарний центр''
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром стати на захист українського неба. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила про видачу дозволу на експорт 24 винищувачів F-16 Україні.

Про це йдеться у листі очільниці відомства до Палати представників парламенту країни, який було опубліковано 1 липня. 

Читайте також:

Ліцензія на експорт військового обладнання в Україну видана

У документі повідомляється, що перші літаки будуть передані Україні "найближчим часом".

"Необхідна ліцензія на експорт військового обладнання в Україну була видана. Оперативна безпека залишається головним критерієм при розгляді питання про те, чи варто розкривати інформацію, чи ні. Виходячи з цього, а також з домовленостей в рамках міжнародної коаліції, ніяких подальших подробиць про цю поставку наразі не надається", — вказано у листі.

Нагадаємо, у Данії підготували перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16: повідомлялося, що країна планує підготувати до сотні таких спеціалістів.

Раныше ми писали, що українські урядовці вимагають від Сполучених Штатів Америки та інших країн посилити підготовку пілотів на літаках F-16. За їхніми словами, нинішня програма не випускає достатньої кількості спеціалістів.

Як заявив голова штабного фонду 3-ї ОШБр Олег Петренко, Росія одразу відчує, коли на озброєнні України з'являться сучасні американські винищувачі F-16

війна Нідерланди військова допомога літаки винищувач війна в Україні F-16

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо