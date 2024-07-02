F-16 для України — Нідерланди дозволили експорт 24 літаків

F-16AM (Block 20 MLU) Королівських ПС Нідерландів. Фото: ГО ''Український мілітарний центр''

Перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром стати на захист українського неба. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила про видачу дозволу на експорт 24 винищувачів F-16 Україні.

Про це йдеться у листі очільниці відомства до Палати представників парламенту країни, який було опубліковано 1 липня.

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Ліцензія на експорт військового обладнання в Україну видана

У документі повідомляється, що перші літаки будуть передані Україні "найближчим часом".

"Необхідна ліцензія на експорт військового обладнання в Україну була видана. Оперативна безпека залишається головним критерієм при розгляді питання про те, чи варто розкривати інформацію, чи ні. Виходячи з цього, а також з домовленостей в рамках міжнародної коаліції, ніяких подальших подробиць про цю поставку наразі не надається", — вказано у листі.

Нагадаємо, у Данії підготували перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16: повідомлялося, що країна планує підготувати до сотні таких спеціалістів.

Раныше ми писали, що українські урядовці вимагають від Сполучених Штатів Америки та інших країн посилити підготовку пілотів на літаках F-16. За їхніми словами, нинішня програма не випускає достатньої кількості спеціалістів.

Як заявив голова штабного фонду 3-ї ОШБр Олег Петренко, Росія одразу відчує, коли на озброєнні України з'являться сучасні американські винищувачі F-16.