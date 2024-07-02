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Нидерланды официально разрешили экспорт истребителей F-16 для Украины

2 июля 2024 12:32
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
F-16 для Украины — Нидерланды разрешили экспорт 24 самолетов
F-16AM (Block 20 MLU) Королевских ВС Нидерландов. Фото: ОО ''Украинский милитарный центр''
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Первые нидерландские истребители F-16 могут вскоре стать на защиту украинского неба. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о выдаче разрешения на экспорт 24 истребителей F-16 Украине.

Об этом говорится в письме главы ведомства Палате представителей парламента страны, которое было опубликовано 1 июля.

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В документе сообщается, что первые самолеты будут переданы Украине "в ближайшее время".

"Необходимая лицензия на экспорт военного оборудования в Украину была выдана. Оперативная безопасность остается главным критерием при рассмотрении вопроса о том, стоит ли раскрывать информацию или нет. Исходя из этого, а также из договоренностей в рамках международной коалиции, никаких дальнейших подробностей об этой поставке пока не предоставляется", — указано в письме.

Напомним, в Дании подготовили первых 50 украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16: сообщалось, что страна планирует подготовить до сотни таких специалистов.

Ранее мы писали, что украинские члены правительства требуют от Соединенных Штатов Америки и других стран усилить подготовку пилотов на самолетах F-16. По их словам, нынешняя программа не упускает достаточного количества специалистов.

Как заявил глава штабного фонда 3-й ОШБр Олег Петренко, Россия сразу почувствует, когда на вооружении Украины появятся современные американские истребители F-16.

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