F-16 для Украины — Нидерланды разрешили экспорт 24 самолетов

Нидерланды официально разрешили экспорт истребителей F-16 для Украины
Первые нидерландские истребители F-16 могут вскоре стать на защиту украинского неба. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о выдаче разрешения на экспорт 24 истребителей F-16 Украине.
Об этом говорится в письме главы ведомства Палате представителей парламента страны, которое было опубликовано 1 июля.
Лицензия на экспорт военного оборудования в Украину выдана
В документе сообщается, что первые самолеты будут переданы Украине "в ближайшее время".
"Необходимая лицензия на экспорт военного оборудования в Украину была выдана. Оперативная безопасность остается главным критерием при рассмотрении вопроса о том, стоит ли раскрывать информацию или нет. Исходя из этого, а также из договоренностей в рамках международной коалиции, никаких дальнейших подробностей об этой поставке пока не предоставляется", — указано в письме.
Напомним, в Дании подготовили первых 50 украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16: сообщалось, что страна планирует подготовить до сотни таких специалистов.
Ранее мы писали, что украинские члены правительства требуют от Соединенных Штатов Америки и других стран усилить подготовку пилотов на самолетах F-16. По их словам, нынешняя программа не упускает достаточного количества специалистов.
Как заявил глава штабного фонда 3-й ОШБр Олег Петренко, Россия сразу почувствует, когда на вооружении Украины появятся современные американские истребители F-16.
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