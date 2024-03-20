Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги для України — що увійшло
Нідерланди у середу, 20 березня, оголосили про надання для України нового пакета військової допомоги. Його загальна вартість становить 350 млн євро.
Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в X.
Пакет допомоги від Нідерландів
"Ми закупимо боєприпаси для українських літаків F16 на 150 млн євро безпосередньо у промисловості", — зазначила вона.
Оллонгрен додала, що також разом із країнами-партнерами Нідерладни уклали контракт на нові розвідувальні дрони на суму близько 200 млн євро.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Вона відвідала Дніпро та на власні очі побачила руйнівні наслідки російського терору.
Також ми писали, що Зеленський опублікував відеоролик, де пояснюється роль Нідерландів у боротьбі України проти Росії. Нідерланди є незмінним партнером нашої країни і протягом двох років протистоять разом з українцями агресії з боку Росії.
Читайте Новини.LIVE!