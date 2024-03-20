Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи для Украины — что вошло

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Фото: ANP

Нидерланды в среду, 20 марта, объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его общая стоимость составляет 350 млн евро.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в X.

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"Мы закупим боеприпасы для украинских самолетов F16 на 150 млн евро непосредственно в промышленности", — отметила она.

Оллонгрен добавила, что также вместе со странами-партнерами Нидерладны заключили контракт на новые разведывательные дроны на сумму около 200 млн евро.

Скриншот поста Оллонгрен

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Она посетила Днепр и своими глазами увидела разрушительные последствия российского террора.

Также мы писали, что Зеленский опубликовал видеоролик, где разъясняется роль Нидерландов в борьбе Украины против России. Нидерланды являются постоянным партнером нашей страны и в течение двух лет противостоят вместе с украинцами агрессии со стороны России.