Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи для Украины — что вошло
Нидерланды в среду, 20 марта, объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его общая стоимость составляет 350 млн евро.
Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в X.
Пакет помощи от Нидерландов
"Мы закупим боеприпасы для украинских самолетов F16 на 150 млн евро непосредственно в промышленности", — отметила она.
Оллонгрен добавила, что также вместе со странами-партнерами Нидерладны заключили контракт на новые разведывательные дроны на сумму около 200 млн евро.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Она посетила Днепр и своими глазами увидела разрушительные последствия российского террора.
Также мы писали, что Зеленский опубликовал видеоролик, где разъясняется роль Нидерландов в борьбе Украины против России. Нидерланды являются постоянным партнером нашей страны и в течение двух лет противостоят вместе с украинцами агрессии со стороны России.
Читайте Новини.LIVE!