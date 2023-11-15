Німеччина досі не уклала контракт на поставку гаубиць PzH2000, який був ухвалений влітку 2022 року

Самохідна гаубиця PzH2000. Фото: Wikipedia

Виробник німецьких самохідних гаубиць PzH2000 досі не отримав замовлення на 100 установок для передачі в Україну. Вони нібито були замовлені ще влітку 2022 року.

Про це повідомив німецький журналіст Бйорн Мюллер з посиланням на слова речника KNDS.

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"На сьогодні не було укладено контракт на 100 PzH2000, які Україна хотіла замовити влітку 2022 року і виробництво яких було схвалено федеральним урядом", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, у квітні 2022 року Україна зверталась до Німеччини щодо закупівлі PzH 2000, а в липні отримала від уряду ФРН схвалення на потенційний продаж 100 самохідних установок.

Так, вартість потенційної угоди на 100 Panzerhaubitze 2000 оцінювалась у 1,7 млрд євро. Залежно від постачання компонентів термін виконання контракту мав становити кілька років.

Наразі поки невідомі причини відмови від замовлення на нові САУ.

Нагадаємо, що Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні проти російської агресії. В результаті країна подвоїть військову допомогу Україні.