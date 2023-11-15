Германия до сих пор не заключила контракт на поставку гаубиц PzH2000, принятого летом 2022 года

Самоходная гаубица PzH2000. Фото: Wikipedia

Производитель германских самоходных гаубиц PzH2000 до сих пор не получил заказ на 100 установок для передачи в Украину. Они были якобы заказаны еще летом 2022 года.

Об этом сообщил немецкий журналист Бьорн Мюллер со ссылкой на слова представителя KNDS.

Читайте также:

Германия до сих пор не передала гаубицы PzH2000

"На сегодняшний день не был заключен контракт на 100 PzH2000, которые Украина хотела заказать летом 2022 года и производство которых было одобрено федеральным правительством", — говорится в сообщении.

Как известно, в апреле 2022 года Украина обращалась в Германию по закупке PzH 2000, а в июле получила от правительства ФРГ одобрение на потенциальную продажу 100 самоходных установок.

Так, стоимость потенциального соглашения на 100 Panzerhaubitze 2000 года оценивалась в 1,7 млрд евро. В зависимости от поставки компонентов срок выполнения контракта должен составлять несколько лет.

Пока неизвестны причины отказа от заказа на новые САУ.

Напомним, что Германия продолжает поддерживать Украину в войне против российской агрессии. В результате страна удвоит военную помощь Украине.