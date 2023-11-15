Германия до сих пор не заключила контракт на поставку гаубиц PzH2000, принятого летом 2022 года
Производитель германских самоходных гаубиц PzH2000 до сих пор не получил заказ на 100 установок для передачи в Украину. Они были якобы заказаны еще летом 2022 года.
Об этом сообщил немецкий журналист Бьорн Мюллер со ссылкой на слова представителя KNDS.
Германия до сих пор не передала гаубицы PzH2000
"На сегодняшний день не был заключен контракт на 100 PzH2000, которые Украина хотела заказать летом 2022 года и производство которых было одобрено федеральным правительством", — говорится в сообщении.
Как известно, в апреле 2022 года Украина обращалась в Германию по закупке PzH 2000, а в июле получила от правительства ФРГ одобрение на потенциальную продажу 100 самоходных установок.
Так, стоимость потенциального соглашения на 100 Panzerhaubitze 2000 года оценивалась в 1,7 млрд евро. В зависимости от поставки компонентов срок выполнения контракта должен составлять несколько лет.
Пока неизвестны причины отказа от заказа на новые САУ.
Напомним, что Германия продолжает поддерживать Украину в войне против российской агрессии. В результате страна удвоит военную помощь Украине.
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