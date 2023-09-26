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Німеччина не втомилася від України, — Бербок

26 вересня 2023 03:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Німеччина не втомилася від України, — Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Німеччина, попри труднощі в економіці не втомилася допомагати Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

По це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Про це пише агенція CNN.

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Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що з початку російського вторгнення в Україну більшість німців, європейців розуміли, що на місці українців, могли б бути вони.

На питання, чи відчувається в Німеччині внутрішня "втома від України" на тлі економічних негараздів, міністерка відповіла: "Ні".

"У такі часи ви повинні ухвалити правильне рішення, щоб підтримати Україну, мир. Але ви повинні пояснити людям, чому ми повинні це робити. Ви також повинні працювати з іншими соціальними програмами, щоб протидіяти негативним наслідкам для звичайних людей і сімей. І це те, що ми намагаємося робити", — додала міністр.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про надання Україні півсотні надводних дронів. Це допоможе в боротьбі з ворогом в морі. 

Також ми писали, що у Німеччині українських біженців, які отримують соціальну допомогу, запідозрили у шахрайстві з виплатами. Німецькі правоохоронці розслідують близько 150 справ, які стосуються шахрайства з боку біженців.

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