Германия не устала от Украины, — Бербок

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: Google

Германия, несмотря на трудности в экономике, не устала помогать Украине после полномасштабного вторжения России.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом пишет агентство CNN.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что с начала российского вторжения в Украину большинство немцев, европейцев поняли, что на месте украинцев могли бы быть они.

На вопрос, ощущается ли в Германии внутренняя "усталость от Украины" на фоне экономических неурядиц, министр ответила: "Нет".

"В такие времена вы должны принять правильное решение, чтобы поддержать Украину, мир. Но вы должны объяснить людям, почему мы должны это делать. Вы также должны работать с другими социальными программами, чтобы противодействовать негативным последствиям для обычных людей и семей. И это то, что мы пытаемся делать", — добавила министр.

Напомним, Германия объявила о предоставлении Украине полсотни надводных дронов. Это поможет в борьбе с противником в море.

Также мы писали, что в Германии получающих социальную помощь украинских беженцев заподозрили в мошенничестве с выплатами. Немецкие правоохранители расследуют около 150 дел, касающихся мошенничества со стороны беженцев.