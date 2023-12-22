Німеччина передала Україні додаткові ЗРК Gepard та десятки тисяч снарядів

ЗРК Gepard ведуть вогонь. Фото ілюстративне: Defense Express

Сьогодні, 22 грудня, Німеччина оновила список військової допомоги, яку передала України. Зокрема, Берлін передав Києву додаткові зенітні установки Gepard.

Про це повідомив уряду Німеччини.

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Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них.

Що ще увійшло до списку допомоги:

10 БПЛА Vector;

Боєприпаси для Leopard 2A6;

2 тягачів HX81;

5 напівпричепів HX81;

8 вантажівок Zetros;

2 машини розмінування WiSENT 1 MC;

2 машини прикордонної охорони;

8 транспортних засобів;

2 системи захисту зв'язку AMPS для вертольотів;

2500 снарядів 155 мм;

25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.

Поставки здійснюються зі складів промисловості та фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання українських військових користуватися наданою технікою.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина не буде депортувати в Україну чоловіків призовного віку і не примушуватиме їх до мобілізації у ЗСУ. Уряд ФРН навпаки радий, що людям вдалося втекти від війни та знайти притулок і роботу.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції.