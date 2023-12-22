Німеччина передала Україні додаткові ЗРК Gepard та десятки тисяч снарядів
Сьогодні, 22 грудня, Німеччина оновила список військової допомоги, яку передала України. Зокрема, Берлін передав Києву додаткові зенітні установки Gepard.
Про це повідомив уряду Німеччини.
Новий пакет допомоги від Німеччини
Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них.
Що ще увійшло до списку допомоги:
- 10 БПЛА Vector;
- Боєприпаси для Leopard 2A6;
- 2 тягачів HX81;
- 5 напівпричепів HX81;
- 8 вантажівок Zetros;
- 2 машини розмінування WiSENT 1 MC;
- 2 машини прикордонної охорони;
- 8 транспортних засобів;
- 2 системи захисту зв'язку AMPS для вертольотів;
- 2500 снарядів 155 мм;
- 25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.
Поставки здійснюються зі складів промисловості та фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.
Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання українських військових користуватися наданою технікою.
Раніше ми повідомляли, що Німеччина не буде депортувати в Україну чоловіків призовного віку і не примушуватиме їх до мобілізації у ЗСУ. Уряд ФРН навпаки радий, що людям вдалося втекти від війни та знайти притулок і роботу.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які перебувають за кордоном мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. У випадку, якщо таке рішення проігнорують, до них будуть застосовані санкції.
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