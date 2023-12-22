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Германия передала Украине дополнительные ЗРК Gepard и десятки тысяч снарядов

22 декабря 2023 20:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Германия передала Украине дополнительные ЗРК Gepard и десятки тысяч снарядов
ЗРК Gepard ведут огонь. Фото иллюстративное: Defense Express
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня, 22 декабря, Германия обновила список военной помощи, переданной Украине. В частности, Берлин передал Киеву дополнительные зенитные установки Gepard.

Об этом сообщило правительство Германии.

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Отмечается, что Украина получила от Германии три зенитных установки Gepard и 30 240 боеприпасов к ним.

Что еще вошло в список помощи:

  • 10 БПЛА Vector;
  • Боеприпасы для Leopard 2A6;
  • 2 тягача HX81;
  • 5 полуприцепов HX81;
  • 8 грузовиков Zetros;
  • 2 машины разминирования WiSENT 1 MC;
  • 2 машины пограничной охраны;
  • 8 транспортных средств;
  • 2 системы защиты связи AMPS для вертолетов;
  • 2500 снарядов 155 мм;
  • 25536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.

Поставки производятся со складов промышленности и финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности.

Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению украинских военных пользоваться предоставленной техникой.

Ранее мы сообщали, что Германия не будет депортировать в Украину мужчин призывного возраста и не будет принуждать их к мобилизации в ВСУ. Правительство ФРГ наоборот радо, что людям удалось уйти от войны и найти убежище и работу.

Напомним, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, находящиеся за границей, должны явиться в призывные пункты ВСУ. В случае, если такое решение будет проигнорировано, к ним будут применены санкции.

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