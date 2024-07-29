Німеччина оголосила про надання нового пакету допомоги для України

Танк Leopard 1 A5. Фото: Міноборони Данії

Німеччина у понеділок, 29 липня, оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли танки Leopard 1 A5 та боєприпаси до танків Gepard.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

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Допомога від Німеччини

Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.

Загалом до нового пакету військової допомоги для України увійшло таке озброєння:

8 основних бойових танків Leopard 1 A5 із запчастинами (спільний проєкт з Данією);

21 000 боєприпасів до зенітних танків Gepard;

10 наземних дронів;

2 броньованих евакуаційних машини із запчастинами;

10 наземних оглядових радарів;

25 000 бойових шоломів;

польовий шпиталь.

Раніше ми писали, що наступного року Німеччина вдвічі скоротить військову допомогу Україні. У проєкті бюджету закладають чотири мільярди євро замість восьми у 2024 році.

Також Іспанія анонсувала передачу зенітно-ракетних комплексів Hawk Україні вже у вересні. Це неабияк підвищить потужність протиповітряної оборони Збройних сил.