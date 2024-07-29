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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — що туди входить

29 липня 2024 19:00
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Німеччина оголосила про надання нового пакету допомоги для України
Танк Leopard 1 A5. Фото: Міноборони Данії
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Німеччина у понеділок, 29 липня, оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли танки Leopard 1 A5 та боєприпаси до танків Gepard.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

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Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.

Загалом до нового пакету військової допомоги для України увійшло таке озброєння:

  • 8 основних бойових танків Leopard 1 A5 із запчастинами (спільний проєкт з Данією); 
  • 21 000 боєприпасів до зенітних танків Gepard;
  • 10 наземних дронів;
  • 2 броньованих евакуаційних машини із запчастинами;
  • 10 наземних оглядових радарів;
  • 25 000 бойових шоломів;
  • польовий шпиталь.

Раніше ми писали, що наступного року Німеччина вдвічі скоротить військову допомогу Україні. У проєкті бюджету закладають чотири мільярди євро замість восьми у 2024 році.

Також Іспанія анонсувала передачу зенітно-ракетних комплексів Hawk Україні вже у вересні. Це неабияк підвищить потужність протиповітряної оборони Збройних сил.

Німеччина фінансова допомога військова допомога Україна танки боєприпаси

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