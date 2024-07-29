Германия объявила о предоставлении нового пакета помощи для Украины

Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что туда входит
Германия в понедельник, 29 июля, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли танки Leopard 1 A5 и боеприпасы к танкам Gepard.
Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Помощь от Германии
Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.
В целом в новый пакет военной помощи для Украины вошло такое вооружение:
- 8 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);
- 21 000 боеприпасов к зенитным танкам Gepard;
- 10 наземных дронов;
- 2 бронированных эвакуационных машин с запчастями;
- 10 наземных смотровых радаров;
- 25 000 боевых шлемов;
- полевой госпиталь.
Ранее мы писали, что в следующем году Германия вдвое сократит военную помощь Украине. В проекте бюджета закладывают четыре миллиарда евро вместо восьми в 2024 году.
Также Испания анонсировала передачу зенитно-ракетных комплексов Hawk Украине уже в сентябре. Это значительно повысит мощность противовоздушной обороны Вооруженных сил.
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