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Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что туда входит

29 июля 2024 19:00
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Германия объявила о предоставлении нового пакета помощи для Украины
Танк Леопард 1 A5. Фото: Минобороны Дании
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Германия в понедельник, 29 июля, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли танки Leopard 1 A5 и боеприпасы к танкам Gepard.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

В целом в новый пакет военной помощи для Украины вошло такое вооружение:

  • 8 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);
  • 21 000 боеприпасов к зенитным танкам Gepard;
  • 10 наземных дронов;
  • 2 бронированных эвакуационных машин с запчастями;
  • 10 наземных смотровых радаров;
  • 25 000 боевых шлемов;
  • полевой госпиталь.

Ранее мы писали, что в следующем году Германия вдвое сократит военную помощь Украине. В проекте бюджета закладывают четыре миллиарда евро вместо восьми в 2024 году.

Также Испания анонсировала передачу зенитно-ракетных комплексов Hawk Украине уже в сентябре. Это значительно повысит мощность противовоздушной обороны Вооруженных сил.

Германия финансовая помощь военная помощь Украина танки боеприпасы

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