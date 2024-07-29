Германия объявила о предоставлении нового пакета помощи для Украины

Танк Леопард 1 A5. Фото: Минобороны Дании

Германия в понедельник, 29 июля, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли танки Leopard 1 A5 и боеприпасы к танкам Gepard.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

В целом в новый пакет военной помощи для Украины вошло такое вооружение:

8 основных боевых танков Leopard 1 A5 с запчастями (совместный проект с Данией);

21 000 боеприпасов к зенитным танкам Gepard;

10 наземных дронов;

2 бронированных эвакуационных машин с запчастями;

10 наземных смотровых радаров;

25 000 боевых шлемов;

полевой госпиталь.

Ранее мы писали, что в следующем году Германия вдвое сократит военную помощь Украине. В проекте бюджета закладывают четыре миллиарда евро вместо восьми в 2024 году.

Также Испания анонсировала передачу зенитно-ракетных комплексов Hawk Украине уже в сентябре. Это значительно повысит мощность противовоздушной обороны Вооруженных сил.