Німеччина розслідує військові злочини Росії в Гостомелі

Гостомель у 2022 році. Фото: AFP/East News

Німецька Федеральна прокуратура займається розслідуванням можливих воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними силами, через які постраждав громадянин Німеччини у Гостомелі. Представник прокуратури повідомив, що первісне персональне розслідування було розпочато у середині липня.

Про це повідомляє Tagesschau.

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Повідомляється, що російські сили обстріляли та поранили цивільних осіб, включаючи одну людину з німецьким громадянством, в українському місті.

"У світлі цих подій виникла початкова підозра щодо скоєння воєнних злочинів", — зазначили у прокуратурі.

При цьому додали, що встановлено тісний контакт з українськими правоохоронними органами для розгляду даної ситуації.

Також варто зазначити, що раніше Німецька Федеральна прокуратура розпочала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних у березні 2022 року, з метою збирання якнайбільшої кількості доказів, не встановлюючи при цьому конкретних обвинувачених.

Нагадаємо, що російські окупанти знущаються з мирних жителів України та військовополонених на окупованих територіях. Такі тортури досягли рівня, який є систематичною і схвалюваною Кремлем політикою.