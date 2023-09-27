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Германия расследует военные преступления России в Гостомеле

27 сентября 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Германия расследует военные преступления России в Гостомеле
Гостомель в 2022 году. Фото: AFP/East News
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Немецкая Федеральная прокуратура занимается расследованием возможных военных преступлений, совершенных российскими оккупационными силами, из-за которых пострадал гражданин Германии в Гостомеле. Представитель прокуратуры сообщил, что первоначальное персональное расследование было начато в середине июля.

Об этом сообщает Tagesschau.

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Сообщается, что российские силы обстреляли и ранили гражданских лиц, включая одного человека с германским гражданством, в украинском городе.

"В свете этих событий возникло начальное подозрение относительно совершения военных преступлений", — отметили в прокуратуре.

При этом тут добавили, что установлен тесный контакт с украинскими правоохранительными органами для разбирательства данной ситуации.

Также стоит отметить, что ранее Немецкая Федеральная прокуратура начала так называемые структурные расследования военных преступлений в Украине, совершенных в марте 2022 года, с целью сбора как можно большего количества доказательств, не устанавливая при этом конкретных обвиняемых.

Напомним, что российские оккупанты издеваются над мирными жителями Украины и военнопленными на оккупированных территориях. Такая пытка достигла уровня, который является систематической и одобряемой Кремлем политикой.

 

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