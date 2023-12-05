Німецька поліція обстежила центр для біженців з України — які порушення виявили

Центр для українських біженців у Німеччині. Фото: DPA

У Німеччині поліція виявила порушення умов проживання українців у центрі для біженців. Правоохоронці розпочали 87 розслідувань за фактами порушень правил безпеки у центрі.

Про це повідомляє Aussiedlerbot.

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Центр для українських біженців знаходиться у колишньому аеропорту "Тегель", що у Берліні. Зазначається про порушення щодо охоронців центру. Вони не мають необхідної кваліфікації та не проходять перевірку.

За результатами перевірки берлінської поліції зі 183 охоронців із приватних служб безпеки 55 було звільнено.

"В операції взяли участь близько 120 співробітників карного розшуку, митниці та відділів охорони громадського порядку із трьох районів міста", — вказали у поліції Німеччини.

Умови в центрі для біженців з України

Серед основних умов, що створені для українських біженців можна виділити такі:

двоярусні ліжка розділені перегородками (в одній локації по 400 осіб);

у терміналах розміщують новоприбулих із валізами для наступної реєстрації;

у центрі термінала є зона для дітей,

є обідні столи.

Також українські біженці мають можливість отримувати триразове харчування у центрі та працювати з психологами.

Нагадаємо, у Німеччині біженців з України будуть у прискореному темпі влаштовувати на роботу. Такий підхід буде застосовано до 200 тисяч українців, які закінчили інтеграційний курс.

Додамо, у 2024 році низка європейських країн, які активно фінансово підтримували українських біженців, скоротять допомогу. Відомо, що уріжуть виплати Польща, Німеччина, Чехія та Ірландія.