Немецкая полиция обследовала центр для беженцев из Украины — какие нарушения обнаружили
В Германии полиция обнаружила нарушение условий проживания украинцев в центре беженцев. Правоохранители начали 87 расследований по фактам нарушений правил безопасности в центре.
Об этом сообщает Aussiedlerbot.
Нарушение правил безопасности в немецком центре для беженцев из Украины
Центр для украинских беженцев находится в бывшем аэропорту "Тегель" в Берлине. Отмечается нарушение по поводу охранников центра. Они не имеют необходимой квалификации и не проходят проверки.
По результатам проверки берлинской полиции из 183 охранников из частных служб безопасности 55 были уволены.
"В операции приняли участие около 120 сотрудников уголовного розыска, таможни и отделов охраны общественного порядка из трех районов города", — отметили в полиции Германии.
Условия в центре для беженцев из Украины
Среди основных условий, созданных для украинских беженцев, можно выделить следующие:
- двухъярусные кровати разделены перегородками (в одной локации по 400 человек);
- в терминалах размещают новоприбывших с чемоданами для последующей регистрации;
- в центре терминала есть зона для детей,
- есть обеденные столы.
Также у украинских беженцев есть возможность получать трехразовое питание в центре и работать с психологами.
Напомним, в Германии беженцев из Украины будут в ускоренном темпе устраивать работу. Такой подход будет применен к 200 тысячам украинцев, закончивших интеграционный курс.
Добавим, в 2024 году ряд европейских стран, активно финансово поддерживавших украинских беженцев, сократит помощь. Известно, что урежут выплаты в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.
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