Немецкая полиция обследовала центр для беженцев из Украины — какие нарушения обнаружили

Центр украинских беженцев в Германии. Фото: DPA

В Германии полиция обнаружила нарушение условий проживания украинцев в центре беженцев. Правоохранители начали 87 расследований по фактам нарушений правил безопасности в центре.

Об этом сообщает Aussiedlerbot.

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Центр для украинских беженцев находится в бывшем аэропорту "Тегель" в Берлине. Отмечается нарушение по поводу охранников центра. Они не имеют необходимой квалификации и не проходят проверки.

По результатам проверки берлинской полиции из 183 охранников из частных служб безопасности 55 были уволены.

"В операции приняли участие около 120 сотрудников уголовного розыска, таможни и отделов охраны общественного порядка из трех районов города", — отметили в полиции Германии.

Условия в центре для беженцев из Украины

Среди основных условий, созданных для украинских беженцев, можно выделить следующие:

двухъярусные кровати разделены перегородками (в одной локации по 400 человек);

в терминалах размещают новоприбывших с чемоданами для последующей регистрации;

в центре терминала есть зона для детей,

есть обеденные столы.

Также у украинских беженцев есть возможность получать трехразовое питание в центре и работать с психологами.

Напомним, в Германии беженцев из Украины будут в ускоренном темпе устраивать работу. Такой подход будет применен к 200 тысячам украинцев, закончивших интеграционный курс.

Добавим, в 2024 году ряд европейских стран, активно финансово поддерживавших украинских беженцев, сократит помощь. Известно, что урежут выплаты в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.