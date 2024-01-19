Німецький міністр оцінив ризики нападу РФ на НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: AFP

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив думку про необхідність підвищеної пильності та готовності німецьких військових до потенційної загрози нападу з боку Росії на країну-члена НАТО. Слід серйозно ставитись до припущень експертів щодо можливості військового конфлікту між НАТО та Росією протягом наступних 5-8 років.

Про це Борис Пісторіус розповів в інтерв'ю Tagesspiegel.

Читайте також:

Оцінка нападу Росії на країну-члена НАТО

Пісторіус також відзначив регулярні погрози, що походять від Росії на адресу країн Балтії, і наголосив на важливості готовності до можливості агресії Росії навіть проти країни, що входить до НАТО.

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО", — каже він.

Він висловив бажання пробудити суспільну свідомість та підготувати Збройні сили Німеччини до такого розвитку подій.

Обов'язкова військова служба

Пісторіус також запропонував концепцію зміненої системи військового обов'язку, чекаючи на пропозиції з цього питання від свого міністерства до квітня.

"Ми не будемо першими збройними силами в Європі, які це зроблять", — каже він.

Він висловив готовність до того, щоб дозволити службу в армії для осіб без німецького громадянства, наголосивши, що Німеччина не буде першою країною в Європі, яка ухвалила таке рішення.

Фінансування Німеччини

Міністр також наголосив, що поточний рівень фінансування недостатній для забезпечення національної безпеки, виступаючи за зміну існуючого "боргового гальма" на користь зміцнення оборонної спроможності країни.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися у лютому 2024 року.

Також ми писали, що прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Проте в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не надто висока.

Додамо, що представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію ЗМІ про підготовку НАТО до наступу РФ. Вона порівняла план із гороскопом.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до нових військових загроз. За його словами, зараз є 5-8 років, щоб "надолужити втрачене" в галузі оборони.