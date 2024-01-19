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Немецкий министр оценил риски нападения РФ на НАТО

19 января 2024 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Немецкий министр оценил риски нападения РФ на НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение о необходимости повышенной бдительности и готовности немецких военных к потенциальной угрозе нападения со стороны России на страну-члена НАТО. Следует серьезно относиться к предположениям экспертов о возможности военного конфликта между НАТО и Россией в течение следующих 5-8 лет.

Об этом Борис Писториус рассказал в интервью Tagesspiegel.

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Оценка нападения России на страну-члена НАТО

Писториус также отметил регулярные угрозы, исходящие от России в адрес стран Балтии, и подчеркнул важность готовности к возможности агрессии России даже против страны, входящей в НАТО. 

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", — говорит он.

Он выразил желание пробудить общественное сознание и подготовить Вооруженные силы Германии к такому развитию событий.

Обязательная военная служба

Писториус также предложил концепцию измененной системы воинской обязанности, ожидая предложения по этому вопросу от своего министерства к апрелю. 

"Мы не будем первыми вооруженными силами в Европе, которые это сделают", — говорит он.

Он выразил готовность к тому, чтобы разрешить службу в армии для лиц без немецкого гражданства, отметив, что Германия не будет первой страной в Европе, принявшей такое решение. 

Финансирование Германии

Министр также подчеркнул, что текущий уровень финансирования недостаточен для обеспечения национальной безопасности, выступая за изменение существующего "долгового тормоза" в интересах укрепления оборонной способности страны.

Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высокая.

Добавим, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам. По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "наверстать упущенное" в области обороны.

Германия
война
НАТО
нападение
деньги
военные
Борис Писториус
Россия

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