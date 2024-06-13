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Норвегія надала Україні нову військову допомогу — що отримали ЗСУ

13 червня 2024 15:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україна отримала новий пакет військової допомоги від Норвегії
Розрахунки ЗСУ біля гаубиці FH70. Фото ілюстративне: Мілітарний
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Королівство Норвегія надало Україні новий пакет військової допомоги, який сьогодні, 13 червня, прибув до нашої країни. Вартість пакета складає 45 мільйонів доларів.

Про це повідомляє NRK з посиланням на міністра оборони Норвегії Бйорна Грама.

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Пакет містив партію мінометних боєприпасів, чия вартість склала 480 мільйонів крон. За словами Грама, Україна надіслала запит конкретно на цей тип боєприпасів. 

Крім того, чиновник заявив, що нещодавно Норвегія оголосила закупівлю ручних гранат на орієнтовно 4,7 мільйона доларів, а також на набої для снайперських гвинтівок на суму 280 тисяч доларів.

Співпраця України та Норвегії — останні новини

Нагадаємо, не так давно Україна отримала гарантії безпеки від Норвегії, які були підписані прем'єром країни, Йонасом Гар Стере та президентом України, Володимиром Зеленським. 

Також не так давно парламент країни погодив виділення 600 млн доларів на посилення протиповітряної оборони України.

Королівський уряд також розкрив мету надання Україні багатоцільових винищувачів F-16, оскільки в Осло вважають, що українській армії також потрібно атакувати російський тил.

Україна
війна в Україні
військова допомога
військові склади
гармата
Норвегія

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