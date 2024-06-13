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Норвегия предоставила Украине новую военную помощь — что получиили ВСУ

13 июня 2024 15:12
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Илья Рябинин
редактор
Украина получила новый пакет военной помощи от Норвегии
Расчеты ВСУ возле гаубицы FH70. Фото иллюстративное: Милитарный
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Королевство Норвегия предоставило Украине новый пакет военной помощи, который сегодня, 13 июня, прибыл в нашу страну. Стоимость пакета составляет 45 миллионов долларов.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на министра обороны Норвегии Бьорна Грама.

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Пакет содержал партию минометных боеприпасов, стоимость которых составила 480 миллионов крон. По словам Грама, Украина направила запрос конкретно на этот тип боеприпасов.

Кроме того, чиновник заявил, что недавно Норвегия объявила закупку ручных гранат на ориентировочно 4,7 миллиона долларов, а также патроны для снайперских винтовок на сумму 280 тысяч долларов.

Сотрудничество Украины и Норвегии — последние новости

Напомним, недавно Украина получила гарантии безопасности от Норвегии, которые были подписаны премьером страны, Йонасом Гар Стере и президентом Украины, Владимиром Зеленским.

Также недавно парламент страны согласовал выделение 600 млн долларов на усиление противовоздушной обороны Украины.

Королевское правительство также раскрыло цель предоставления Украине многоцелевых истребителей F-16, поскольку в Осло считают, что украинской армии также нужно атаковать российский тыл.

Украина
война в Украине
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Норвегия

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