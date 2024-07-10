F-16 для України — Норвегія передасть літаки цього року

Винищувач F-16. Фото: Reuters

Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє норвезьке видання Verdens Gang у середу, 10 липня.

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За словами очільника норвезького уряду, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії.

"Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році", — заявив прем'єр.

У серпні 2023 року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16. Однак прем'єр-міністр Норвегії тоді не став розкривати ні їхню кількість, ні терміни поставки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні заявив, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби ефективно протистояти Росії у небі. Також Зеленський висловив вдячність партнерам за додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, проте зазначив, що цієї кількості все одно недостатньо.

Зазначимо, що 13 червня прибув новий пакет військової допомоги, яку Королівство Норвегія надало Україні. Вартість пакета складає 45 мільйонів доларів.

Також нещодавно Україна отримала гарантії безпеки від Норвегії, які були підписані прем'єром країни Йонасом Гар Стере та Президентом України Володимиром Зеленським.