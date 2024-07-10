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Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 — когда начнутся поставки

10 июля 2024 16:15
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Улинец Юлия
редактор
F-16 для Украины - Норвегия передаст самолеты в этом году
Истребитель F-16. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в текущем году.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает норвежское издание Verdens Gang в среду, 10 июля.

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По словам главы норвежского правительства, способность Украины защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для ее обороны от России.

"Норвегия приняла решение передать в дар Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году", — заявил премьер.

В августе 2023 года Стере во время визита в Киев объявил, что Украина получит от Норвегии истребители F-16. Однако премьер-министр Норвегии тогда не стал раскрывать ни их количество, ни сроки поставки.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе. Также Зеленский поблагодарил партнеров за дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, однако отметил, что этого количества все равно недостаточно.

Отметим, что 13 июня прибыл новый пакет военной помощи, которую Королевство Норвегия предоставило Украине. Стоимость пакета составляет 45 миллионов долларов.

Также недавно Украина получила гарантии безопасности от Норвегии, подписанные премьером страны Йонасом Гар Стере и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Норвегия военная помощь Украина самолеты истребитель война в Украине F-16

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