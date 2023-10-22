Норвегія розширить допомогу Україні для посилення енергетичного сектору

Ярослав Демченков з представниками Норвегії. Фото: Міненерго

Україна та Норвегія домовилася про посилення співпраці у енергетичній сфері. Вона діятиме в рамках програми Нансена, згідно з якою передбачається надання Україні допомоги на суму 105 мільярдів гривень.

Про це йдеться на сайті Міненерго.

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Повідомляється, що 17 жовтня заступник міністра енергетики Ярослав Демченков провів зустріч з представниками Норвегії: керівником Норвезького агентства співробітництва у сфері розвитку (Norad) Бордом Вегаром Солхьеллємом, заступницею глави МЗС Норвегії Маріанною Кван і пані послом Хелене Санд Андресен.

"Ця зустріч стала продовженням співпраці між країнами, яка обговорювалася міністром енергетики Германом Галущенком та прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере під час його візиту до Києва", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що норвезький уряд виділить 1,5 мільярда крон для того, щоб забезпечити імпорт газу та електроенергії в Україну через ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку). Виділені кошти планують витратити на:

ремонт і технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури;

аварійне електропостачання в районах, які постраждали від бойових дій;

закупівлю газу для аварійного зберігання.

За словами представників Міненерго, під час зустрічі сторони обговорили, як виділена допомога допоможе зміцнити енергетичний сектор, також йшлося про можливість залучити приватний сектор до зеленої трансформації та децентралізації енергетичної інфраструктури.

"Ми продовжуємо роботу зі стимулювання розвитку малої розподіленої генерації на основі відновлюваних джерел енергії, газової генерації та систем накопичення енергії. Це посилить стійкість енергетичної системи та дозволить бізнесу та домогосподарствам зменшити свою залежність від централізованої генерації в умовах постійних атак на енергоінфраструктуру", — розповів Демченков.

Зустріч представників України та Норвегії. Фото: Міненерго

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Український лідер подякував за нещодавній пакет військової допомоги та за довгострокову підтримку.

Додамо, що Норвегія надасть Україні близько 17 млн євро на розмінування територій, де велися бойові дії. Це допоможе уникнути значної кількості жертв, зокрема серед дітей.