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Норвегия расширит помощь Украине для усиления энергетического сектора

22 октября 2023 17:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Норвегия расширит помощь Украине для усиления энергетического сектора
Ярослав Демченко с представителями Норвегии. Фото: Минэнерго
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украина и Норвегия договорились об усилении сотрудничества в энергетической сфере. Она будет действовать в рамках программы Нансена, согласно которой предполагается предоставление Украине помощи на сумму 105 миллиардов гривен.

Об этом говорится на сайте Минэнерго.

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Сотрудничество Украины и Норвегии

Сообщается, что 17 октября заместитель министра энергетики Ярослав Демченков провел встречу с представителями Норвегии: руководителем Норвежского агентства сотрудничества в сфере развития (Norad) Бордом Вегаром Солхьеллемом, заместителем главы МИД Норвегии Марианной Кван и госпожой послом Хелене Санд Андресен.

"Эта встреча стала продолжением сотрудничества между странами, которое обсуждалось министром энергетики Германом Галущенко и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере во время его визита в Киев", — говорится в сообщении.

Известно, что норвежское правительство выделит 1,5 миллиарда крон для обеспечения импорта газа и электроэнергии в Украину через ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). Выделенные средства планируют потратить на:

  • ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры;
  • аварийное электроснабжение в районах, пострадавших от боевых действий;
  • закупку газа для аварийного хранения

По словам представителей Минэнерго, во время встречи стороны обсудили, как выделенная помощь поможет укрепить энергетический сектор, речь также шла о возможности привлечь частный сектор к зеленой трансформации и децентрализации энергетической инфраструктуры.

"Мы продолжаем работу по стимулированию развития малой распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии, газовой генерации и систем накопления энергии. Это усилит устойчивость энергетической системы и позволит бизнесу и домохозяйствам снизить свою зависимость от централизованной генерации в условиях постоянных атак на энергоинфраструктуру", — рассказал Демченков. 

Сотрудничество Украины и Норвгеи
Встреча представителей Украины и Норвегии. Фото: Минэнерго

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Украинский лидер поблагодарил за недавний пакет военной помощи и долгосрочную поддержку.

Добавим, Норвегия предоставит Украине около 17 млн евро на разминирование территорий, где велись боевые действия. Это поможет избежать большого количества жертв, в том числе среди детей.

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