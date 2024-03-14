Нова хвиля евакуації з Донецької області — дві області готові дати прихисток переселенцям

Засідання Координаційного штабу. Фото: Донецька ОВА

Рівненська та Волинська області готові дати прихисток евакуйованим мешканцям Донеччини. Першим кроком буде надання детальної інформації про конкретні місця, де можна розташуватися.

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА у четвер, 14 березня.

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"Засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану відбулась сьогодні під головуванням віце-прем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук", — говориться у повідомленні ОВА.

Участь у зустрічі взяли заступники голови Донецької облдержадміністрації Ігор Бойко та Олександр Шевченко, керівники профільних структурних підрозділів Донецької ОДА, начальники військових адміністрацій.

Під час зустрічі керівництво Рівненської та Волинської ОДА доповіли про готовність прийняти евакуйоване цивільне населення з Донеччини. Евакуйованим буде надана вся необхідна інформація про конкретні місця розташування.

"Ця інформація дасть можливість евакуйованим громадянам наперед знати, які умови для проживання їх очікують", — додали в Донецькій ОВА.

Учасники Координаційного штабу звернули особливу увагу на необхідність адаптації дітей, маломобільного населення та людей з інвалідністю.

"Евакуація в зазначені регіони розпочнеться 23 березня", — повідомили в Донецькій ОВА.

Засідання Координаційного штабу. Фото: Донецька ОВА

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, що лише 65% українських біженців наразі розглядають можливість повернення додому. Ще навесні 2023 року про свій намір повернутися заявили 77% опитаних.

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