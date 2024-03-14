Новая волна эвакуации из Донецкой области — две области готовы приютить переселенцев

Заседание Координационного штаба. Фото: Донецкая ОВА

Ровенская и Волынская области готовы приютить эвакуированных жителей Донбасса. Первым шагом будет предоставление подробной информации о конкретных местах, где можно расположиться.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА в четверг, 14 марта.

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"Заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения состоялось сегодня под председательством вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук", — говорится в сообщении ОВА.

Во встрече приняли участие заместители председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко и Александр Шевченко, руководители профильных структурных подразделений Донецкой ОГА, начальники военных администраций.

Во время встречи руководство Ровенской и Волынской ОГА доложили о готовности принять эвакуированное гражданское население из Донбасса. Эвакуированным будет предоставлена вся необходимая информация о конкретных местоположениях.

"Эта информация позволит эвакуированным гражданам заранее знать, какие условия для проживания их ожидают", — добавили в Донецкой ОВА.

Участники Координационного штаба обратили особое внимание на необходимость адаптации детей, маломобильного населения и людей с инвалидностью.

"Эвакуация в эти регионы начнется 23 марта", — сообщили в Донецкой ОВА.

Заседание Координационного штаба. Фото: Донецкая ОВА

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, что только 65% украинских беженцев сейчас рассматривают возможность возвращения домой. Еще весной 2023 о своем намерении вернуться заявили 77% опрошенных.

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