Новая волна эвакуации из Донецкой области — две области готовы приютить переселенцев
Ровенская и Волынская области готовы приютить эвакуированных жителей Донбасса. Первым шагом будет предоставление подробной информации о конкретных местах, где можно расположиться.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА в четверг, 14 марта.
Две области приютят жителей Донбасса
"Заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения состоялось сегодня под председательством вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук", — говорится в сообщении ОВА.
Во встрече приняли участие заместители председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко и Александр Шевченко, руководители профильных структурных подразделений Донецкой ОГА, начальники военных администраций.
Во время встречи руководство Ровенской и Волынской ОГА доложили о готовности принять эвакуированное гражданское население из Донбасса. Эвакуированным будет предоставлена вся необходимая информация о конкретных местоположениях.
"Эта информация позволит эвакуированным гражданам заранее знать, какие условия для проживания их ожидают", — добавили в Донецкой ОВА.
Участники Координационного штаба обратили особое внимание на необходимость адаптации детей, маломобильного населения и людей с инвалидностью.
"Эвакуация в эти регионы начнется 23 марта", — сообщили в Донецкой ОВА.
Напомним, что только 65% украинских беженцев сейчас рассматривают возможность возвращения домой. Еще весной 2023 о своем намерении вернуться заявили 77% опрошенных.
Также мы писали о том, какие страны в ЕС чаще выбирают украинские беженцы.
Читайте Новини.LIVE!