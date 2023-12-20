Нові безпілотники на Київ — повторна повітряна тривога

Безпілотник летить високо в небі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога зараз, 20 грудня, повторно шириться регіонами. Загрозу ударних БпЛА оголосили в Київській області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Українські захисники попереджають про загрозу застосування ударних БпЛА в Київській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога наразі оголошена в Київській та Черкаській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:50. Місцеві пабліки повідомляють про рух "шахедів" в бік Житомирської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Оновлено 01:59. Повітряні сили інформують про загрозу "шахедів" для Миколаївської та Херсонської областей, також попереджають про рух БпЛА в бік Вінницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:34. Паблік "Николаевский Ванек" попереджає про безпілотники в Вінницькій області, які тримають курс на Хмельницьку.

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