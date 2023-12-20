Новые беспилотники на Киев — повторная воздушная тревога

Беспилотник летит высоко в небе. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога сейчас, 20 декабря, повторно распространяется по регионам. Угрозу ударных БПЛА объявили в Киевской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:50. Местные паблики сообщают о движении "шахедов" в сторону Житомирской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Обновлено 01:59. Воздушные силы информируют об угрозе "шахедов" для Николаевской и Херсонской областей, а также предупреждают о движении БпЛА в сторону Винницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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