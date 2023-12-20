Новые беспилотники на Киев — повторная воздушная тревога
20 декабря 2023 01:45
обновлено: 02:01
Беспилотник летит высоко в небе. Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога сейчас, 20 декабря, повторно распространяется по регионам. Угрозу ударных БПЛА объявили в Киевской области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
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