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Нові закони для допомоги ЗСУ та зміна командування Медичних сил — інтерв'ю Новини.LIVE

1 грудня 2023 17:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нові закони для допомоги ЗСУ та зміна командування Медичних сил — інтерв'ю Новини.LIVE
Інтерв'ю з Оксаною Дмитрієвою. Колаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народна депутатка України Оксана Дмитрієва в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE поговорила з журналісткою Антоніною Карташевою. Вони обговорили багато питань щодо військової медицини

Інтерв'ю можна переглянути на Youtube Новини.LIVE.

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Про що інтерв'ю

Оксана Дмитрієва розповіла про низку медичних питань, які стосуються наших військових.

Серед яких:

  • законодавчі ініціативи;
  • зміна командування медичних сил.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Раніше цю посаду обіймала генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко.

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