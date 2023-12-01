Нові закони для допомоги ЗСУ та зміна командування Медичних сил — інтерв'ю Новини.LIVE

Інтерв'ю з Оксаною Дмитрієвою. Колаж: Новини.LIVE

Народна депутатка України Оксана Дмитрієва в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE поговорила з журналісткою Антоніною Карташевою. Вони обговорили багато питань щодо військової медицини.

Інтерв'ю можна переглянути на Youtube Новини.LIVE.

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Оксана Дмитрієва розповіла про низку медичних питань, які стосуються наших військових.

Серед яких:

законодавчі ініціативи;

зміна командування медичних сил.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Раніше цю посаду обіймала генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко.