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Новые законы для помощи ВСУ и смена командования Медицинских сил — интервью Новини.LIVE

1 декабря 2023 17:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Новые законы для помощи ВСУ и смена командования Медицинских сил — интервью Новини.LIVE
Интервью с Оксаной Дмитриевой. Коллаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народный депутат Украины Оксана Дмитриева в эксклюзивном интервью Новини.LIVE поговорила с журналисткой Антониной Карташевой. Они обсудили многие вопросы о военной медицине.

Интервью можно посмотреть на Youtube Новини.LIVE.

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Оксана Дмитриева рассказала о ряде медицинских вопросов, которые касаются наших военных.

Среди которых:

  • законодательные инициативы;
  • смена командования медицинских сил.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Ранее этот пост занимала генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко.

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