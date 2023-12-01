Новые законы для помощи ВСУ и смена командования Медицинских сил — интервью Новини.LIVE

Интервью с Оксаной Дмитриевой. Коллаж: Новини.LIVE

Народный депутат Украины Оксана Дмитриева в эксклюзивном интервью Новини.LIVE поговорила с журналисткой Антониной Карташевой. Они обсудили многие вопросы о военной медицине.

Интервью можно посмотреть на Youtube Новини.LIVE.

Читайте также:

О чем интервью

Оксана Дмитриева рассказала о ряде медицинских вопросов, которые касаются наших военных.

Среди которых:

законодательные инициативы;

смена командования медицинских сил.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Ранее этот пост занимала генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко.