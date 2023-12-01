Новые законы для помощи ВСУ и смена командования Медицинских сил — интервью Новини.LIVE
1 декабря 2023 17:29
Интервью с Оксаной Дмитриевой. Коллаж: Новини.LIVE
Народный депутат Украины Оксана Дмитриева в эксклюзивном интервью Новини.LIVE поговорила с журналисткой Антониной Карташевой. Они обсудили многие вопросы о военной медицине.
Интервью можно посмотреть на Youtube Новини.LIVE.
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Оксана Дмитриева рассказала о ряде медицинских вопросов, которые касаются наших военных.
Среди которых:
- законодательные инициативы;
- смена командования медицинских сил.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Ранее этот пост занимала генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко.
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