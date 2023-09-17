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Новий очільник військового комітету НАТО зробив заяву про підтримку України

17 вересня 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новий очільник військового комітету НАТО зробив заяву про підтримку України
Новий очільник військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Нинішній очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер отримав мандат ще на шість місяців. Крім того його наступником буде головнокомандувач оборони Італії адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Таке рішення ухвалили міністри оборони країн-членів НАТО. Про це пише пресслужба НАТО

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Підтримка України

Міністри оборони країн-членів НАТО таке рішення ухвалили на конференції Військового комітету в Осло.

"Я докладу всіх зусиль, щоб продовжувати об’єднувати північ, південь, схід, захід, великі й малі в рамках нашого Альянсу. І активно налагоджувати контакти з партнерами НАТО по всьому світу", — заявив адмірал Роб Бауер.

Натомість його наступник адмірал Джузеппе Каво Драгоне у своєму виступі не оминув війну в Україні.

"Від імені Італії я маю велику честь отримати це престижне призначення, яке я виконуватиму з беззастережною відданістю успіху Атлантичного альянсу та утвердженню його основоположних цінностей, свободи та демократії. НАТО зможе запропонувати свою повну підтримку Україні та викликам, які нависають у міжнародному масштабі", — зазначив адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

У релізі йдеться також про те, що рішення міністрів дозволить адміралу Драгоне відбути свій термін на посаді міністра оборони Італії до листопада 2024 року.

Нагадаємо, Болгарія хоче побудувати на території своєї країни базу НАТО. Будівництво планують завершити до 2025 року. 

Повідомляється, що база НАТО розташовуватиметься у регіоні Ямбол, що на південному сході Болгарії. Однак точне місце поки що невідомо. 

За словами міністра оборони Тодора Тагарева, база матиме вигляд невиликого містечка. Ця інфраструктура створить "можливості і для економічного і соціального розвитку регіону".

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