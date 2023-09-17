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Новый глава военного комитета НАТО сделал заявление в поддержку Украины

17 сентября 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новый глава военного комитета НАТО сделал заявление в поддержку Украины
Новый глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Нынешний глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр получил мандат еще на шесть месяцев. Кроме того, его преемником будет главнокомандующий обороны Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Такое решение было принято министрами обороны стран-членов НАТО. Об этом пишет прессслужба НАТО.

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Министры обороны стран-членов НАТО приняли такое решение на конференции Военного комитета в Осло.

"Я приложу все усилия, чтобы продолжать объединять север, юг, восток, запад, большие и малые в рамках нашего Альянса. И активно налаживать контакты с партнерами НАТО по всему миру", — заявил адмирал Роб Бауэр.

Его преемник адмирал Джузеппе Каво Драгоне в своем выступлении не обошел войну в Украине.

"От имени Италии у меня большая честь получить это престижное назначение, которое я буду выполнять с безоговорочной преданностью успеху Атлантического альянса и утверждению его основополагающих ценностей, свободы и демократии. НАТО сможет предложить свою полную поддержку Украине и вызовам, нависающим в международном масштабе", — отметил адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

В релизе говорится также о том, что решение министров позволит адмиралу Драгоне отбыть свой срок в должности министра обороны Италии до ноября 2024 года.

Напомним, Болгария хочет построить на территории своей страны базу НАТО. Строительство планируют завершить к 2025 году.

Сообщается, что база НАТО будет располагаться в регионе Ямбол, расположенном на юго-востоке Болгарии. Однако точное место пока неизвестно.

По словам министра обороны Тодора Тагарева, база будет выглядеть небольшим городком. Эта инфраструктура создаст "возможности и для экономического и социального развития региона".

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