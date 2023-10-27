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Новий спікер Конгресу США Джонсон зробив заяву щодо війни в Україні

27 жовтня 2023 14:50
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Новий спікер Конгресу США Джонсон зробив заяву щодо війни в Україні
Новий спікер Конгресу США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну в жодному разі не можна дозволити перемогти. Він переконаний, що лише на Україні Росія не зупиниться.

Про це повідомляє Fox News.

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"Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну перемогти в Україні, бо я не вірю, що він на цьому зупиниться. І це може підштовхнути Китай зробити крок щодо Тайваню", — сказав Майк Джонсон.

Окрім того, він додав, що хоче розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремими пакетами. Спікер підтримує надання допомоги Ізраїлю та заявив, що республіканці запропонують пакет допомоги на суму 14,5 млрд доларів, що трохи більше, ніж просила адміністрація Байдена.

Щодо України, новий спікер Палати представників США сказав, що це вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова надати детальну інформацію про отриману від США військову допомогу, на чому наполягає новий речник Палати представників Майк Джонсон. При цьому Данілов висловив упевненість, що співпраця України та США продовжиться.

Додамо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що у 2024 році Україна розраховує на подальшу міжнародну фінансову підтримку від країн-партнерів. Уряд планує позичити кошти, щоб закрити величезний дефіцит державного бюджету.

 

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