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Новый спикер Конгресса США Джонсон сделал заявление о войне в Украине

27 октября 2023 14:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новый спикер Конгресса США Джонсон сделал заявление о войне в Украине
Новый спикер Конгресса США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину ни в коем случае нельзя разрешить победить. Он убежден, что только на Украине Россия не остановится.

Об этом сообщает Fox News.

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"Мы не можем позволить Владимиру Путину победить в Украине, потому что я не верю, что он на этом остановится. И это может подтолкнуть Китай сделать шаг по Тайваню", — сказал Майк Джонсон.

Кроме того, он добавил, что хочет рассматривать помощь Украине и Израилю отдельными пакетами. Спикер поддерживает оказание помощи Израилю и заявил, что республиканцы предложат пакет помощи на сумму 14,5 млрд долларов, что немного больше, чем просила администрация Байдена.

Относительно Украины новый спикер Палаты представителей США сказал, что это потребует большей подотчетности относительно уже потраченных денег.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова предоставить подробную информацию о полученной от США военной помощи, на чем настаивает новый представитель Палаты представителей Майк Джонсон. При этом Данилов выразил уверенность, что сотрудничество Украины и США продолжится.

Добавим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в 2024 году Украина рассчитывает на дальнейшую международную финансовую поддержку от стран-партнеров. Правительство планирует ссудить средства, чтобы закрыть огромный дефицит государственного бюджета.

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