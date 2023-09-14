"Обдурили флот РФ": у ГУР розповіли подробиці звільнення "Вишок Бойка"

"Вишки Бойка". Фото: ГУР

Нещодавно стало відомо про те, що Україна повернула під свій контроль "Вишки Бойка", що знаходяться в Чорному морі поблизу Криму. Дану спецоперацію готували в ГУР понад місяць.

Про це розповів командир групи спецпризначення ГУР МО України на псевдо "Пеін", йдеться у матеріалі видання ТСН.

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Звільнення "Вишок Бойка"

"Спецоперацію готували приблизно місяць-півтора. Ми розуміли, що це може бути мандрівка в один бік, адже не боїться лише дурень і покійник. Ми йшли на надувному човні, бо він більш маневрений, його менше видно повітряним засобам", — розповів військовий.

На звільнених газо- та нафтовидобувних платформах українські захисники виявили російські боєприпаси та цінне обладнання для ведення розвідки у західній частині Чорного моря.

Зрештою, повернення "Вишок Бойка" під контроль України допоможе посилити контроль та разом з тим обмежити дії РФ у Чорному морі. Зокрема, поблизу острова Зміїний.

Нагадаємо, українські військові повернули під контроль "вишки Бойка", що розташовуються біля берегів Криму в Чорному морі. За даними розвідників, ворог був позбавлений можливості спостерігати і планувати операції на цій території.