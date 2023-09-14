"Обманули флот РФ": в ГУР рассказали подробности освобождения "Вышек Бойко"

"Вышки Бойко". Фото: ГУР

Недавно стало известно о том, что Украина вернула под свой контроль "Вышки Бойко", находящиеся в Черном море вблизи Крыма. Данную спецоперацию готовили в ГУР больше месяца.

Об этом рассказал командир группы спецназначения ГУР МО Украины с псевдо "Пеин", говорится в материале издания ТСН.

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"Спецоперацию готовили примерно месяц-полтора. Мы понимали, что это может быть путешествие в одну сторону, ведь не боится только дурак и покойник. Мы шли на надувной лодке, потому что она более маневренная, она меньше видна воздушным средствам", — рассказал военный.

На освобожденных газо- и нефтедобывающих платформах украинские защитники обнаружили российские боеприпасы и ценное оборудование для разведки в западной части Черного моря.

В конце концов возвращение "Вышек Бойко" под контроль Украины поможет усилить контроль и вместе с тем ограничить действия РФ в Черном море. В частности, вблизи острова Змеиный.

Напомним, украинские военные вернули под контроль "вышки Бойко", находящиеся у берегов Крыма в Черном море. По данным разведчиков, враг был лишен возможности наблюдать и планировать сделки на этой территории.