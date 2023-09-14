Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Обманули флот РФ": в ГУР рассказали подробности освобождения "Вышек Бойко" arrow

"Обманули флот РФ": в ГУР рассказали подробности освобождения "Вышек Бойко"

14 сентября 2023 18:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Обманули флот РФ": в ГУР рассказали подробности освобождения "Вышек Бойко"
"Вышки Бойко". Фото: ГУР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавно стало известно о том, что Украина вернула под свой контроль "Вышки Бойко", находящиеся в Черном море вблизи Крыма. Данную спецоперацию готовили в ГУР больше месяца.

Об этом рассказал командир группы спецназначения ГУР МО Украины с псевдо "Пеин", говорится в материале издания ТСН.

Читайте также:

Увольнение "Вышек Бойко"

"Спецоперацию готовили примерно месяц-полтора. Мы понимали, что это может быть путешествие в одну сторону, ведь не боится только дурак и покойник. Мы шли на надувной лодке, потому что она более маневренная, она меньше видна воздушным средствам", — рассказал военный.

На освобожденных газо- и нефтедобывающих платформах украинские защитники обнаружили российские боеприпасы и ценное оборудование для разведки в западной части Черного моря.

В конце концов возвращение "Вышек Бойко" под контроль Украины поможет усилить контроль и вместе с тем ограничить действия РФ в Черном море. В частности, вблизи острова Змеиный.

Напомним, украинские военные вернули под контроль "вышки Бойко", находящиеся у берегов Крыма в Черном море. По данным разведчиков, враг был лишен возможности наблюдать и планировать сделки на этой территории.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз