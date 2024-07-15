Повітряна тривога в Україні зараз 15 липня — яка небезпека

Області охопила повітряна тривога — чим атакує Росія
15 липня 2024 01:41
оновлено: 01:56
Запуск ракети в небо. Ілюстративне фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз 15 липня охопила південні та центральні області. Попереджають про загрозу балістики в Одеській, Кіровоградській,
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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За даними Повітряних сил, на півдні оголошено ракетну небезпеку та загрозу застосування балістичного озброєння. Також російські загарбники запустили швидкісну ціль на Одесу.
Згодом очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.
Наразі такі області як Кіровоградську, Одеську, Миколаївську та Херсонську охопила повітряна тривога.
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