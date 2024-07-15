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Області охопила повітряна тривога — чим атакує Росія

15 липня 2024 01:41
оновлено: 01:56
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні зараз 15 липня — яка небезпека
Запуск ракети в небо. Ілюстративне фото: freepik.com
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 15 липня охопила південні та центральні області. Попереджають про загрозу балістики в Одеській, Кіровоградській, 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вночі 15 липня

За даними Повітряних сил, на півдні оголошено ракетну небезпеку та загрозу застосування балістичного озброєння. Також російські загарбники запустили швидкісну ціль на Одесу.

Чому повітряна тривога вночі 15 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Згодом очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Російська атака вночі 15 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Олега Кіпера

Наразі такі області як Кіровоградську, Одеську, Миколаївську та Херсонську охопила повітряна тривога.

Мапа повітряної тривоги вночі 15 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Одеса Одеська область обстріли окупанти повітряна тривога ракети війна в Україні війна Олег Кіпер

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