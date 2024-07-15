Повітряна тривога в Україні зараз 15 липня — яка небезпека

Запуск ракети в небо. Ілюстративне фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз 15 липня охопила південні та центральні області. Попереджають про загрозу балістики в Одеській, Кіровоградській,

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними Повітряних сил, на півдні оголошено ракетну небезпеку та загрозу застосування балістичного озброєння. Також російські загарбники запустили швидкісну ціль на Одесу.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Згодом очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Олега Кіпера

Наразі такі області як Кіровоградську, Одеську, Миколаївську та Херсонську охопила повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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