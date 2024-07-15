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Области охватила воздушная тревога — чем атакует Россия

15 июля 2024 01:41
обновлено: 01:56
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине сейчас 15 июля – какая опасность
Запуск ракеты в небо. Иллюстративное фото: freepik.com
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 15 июля охватила южные и центральные области. Предупреждают об угрозе баллистики в Одесской, Кировоградской,

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога ночью 15 июля

По данным Воздушных сил, на юге объявлена ракетная опасность и угроза применения баллистического вооружения. Также российские захватчики запустили скоростную цель в Одессу.

Почему воздушная тревога ночью 15 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Впоследствии глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей города находиться в укрытиях.

Российская атака ночью 15 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Олега Кипера

Пока такие области как Кировоградскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую охватила воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги ночью 15 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Одесса Одесская область обстрелы оккупанты воздушная тревога ракеты война в Украине війна Олег Кипер

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