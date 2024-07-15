Воздушная тревога в Украине сейчас 15 июля – какая опасность

Области охватила воздушная тревога — чем атакует Россия
15 июля 2024 01:41
обновлено: 01:56
Запуск ракеты в небо. Иллюстративное фото: freepik.com
Воздушная тревога в Украине 15 июля охватила южные и центральные области. Предупреждают об угрозе баллистики в Одесской, Кировоградской,
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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По данным Воздушных сил, на юге объявлена ракетная опасность и угроза применения баллистического вооружения. Также российские захватчики запустили скоростную цель в Одессу.
Впоследствии глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей города находиться в укрытиях.
Пока такие области как Кировоградскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую охватила воздушная тревога.
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