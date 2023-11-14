Області продовжують "червоніти" — де скупчились безпілотники

Безпілотники летять у небі. Фото: Деській двіж

Повітряна тривога в Україні зараз, 14 листопада, охопила захід у залізні обійми. "Червоні" такі області як Львівська, Тернопільська, Рівненська та інші, де наразі хаотично рухаються ворожі безпілотники в пошуках потенційної цілі. Сили ППО на сторожі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 03:52. Захід досі "червоний" від небезпеки. Повітряна тривога перейшла й на Рівненську область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:55. Повітряні сили повідомляють про відбій небезпеки для західних областей. Регіонами ширяться відбої.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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