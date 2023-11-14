Області продовжують "червоніти" — де скупчились безпілотники
14 листопада 2023 03:51
оновлено: 03:56
Безпілотники летять у небі. Фото: Деській двіж
Повітряна тривога в Україні зараз, 14 листопада, охопила захід у залізні обійми. "Червоні" такі області як Львівська, Тернопільська, Рівненська та інші, де наразі хаотично рухаються ворожі безпілотники в пошуках потенційної цілі. Сили ППО на сторожі.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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