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Області продовжують "червоніти" — де скупчились безпілотники

14 листопада 2023 03:51
оновлено: 03:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Області продовжують "червоніти" — де скупчились безпілотники
Безпілотники летять у небі. Фото: Деській двіж
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 14 листопада, охопила захід у залізні обійми. "Червоні" такі області як Львівська, Тернопільська, Рівненська та інші, де наразі хаотично рухаються ворожі безпілотники в пошуках потенційної цілі. Сили ППО на сторожі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 03:52. Захід досі "червоний" від небезпеки. Повітряна тривога перейшла й на Рівненську область.

Мапа повітряних тривог в Україні станом на сьогодні, 14 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:55. Повітряні сили повідомляють про відбій небезпеки для західних областей. Регіонами ширяться відбої.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні станом на сьогодні, 14 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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