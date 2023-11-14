Области продолжают "краснеть" - где скопились беспилотники

Беспилотники улетают в небе. Фото: Десский дваж

Воздушная тревога в Украине сейчас, 14 ноября, охватила мероприятие в железных объятиях. "Красные" такие области как Львовская, Тернопольская, Ровенская и другие, где хаотично движутся вражеские беспилотники в поисках потенциальной цели. Силы ПВО на страже.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 03:52. Запад до сих пор "красный" от опасности. Воздушная тревога перешла и в Ровенскую область.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:55. Воздушные силы сообщают об отбое опасности для западных областей. По регионам ходят отбои.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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