Области продолжают "краснеть" - где скопились беспилотники
14 ноября 2023 03:51
обновлено: 03:56
Беспилотники улетают в небе. Фото: Десский дваж
Воздушная тревога в Украине сейчас, 14 ноября, охватила мероприятие в железных объятиях. "Красные" такие области как Львовская, Тернопольская, Ровенская и другие, где хаотично движутся вражеские беспилотники в поисках потенциальной цели. Силы ПВО на страже.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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