Області продовжують "червоніти": повітряна тривога через балістику
1 жовтня 2023 01:20
оновлено: 01:45
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
Небезпека поширилась на північні та центральні області України сьогодні вночі, 1 жовтня. Там є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Оновлено 01:22. Українські захисники інформують про загрозу застосування балістичного озброєння для Чернігівської, Полтавської, Сумської областей.
Пізніше додали, що є загроза застосування балістичного озброєння також для Донецької, Запорізької та Харківської областей.
Оновлено 01:45. "Сумська, Харківська області — загроза ударних БпЛА!" — повідомляють Повітряні сили.
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