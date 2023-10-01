Області продовжують "червоніти": повітряна тривога через балістику

Ракета злітає в небо. Фото: google.com

Небезпека поширилась на північні та центральні області України сьогодні вночі, 1 жовтня. Там є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Оновлено 01:22. Українські захисники інформують про загрозу застосування балістичного озброєння для Чернігівської, Полтавської, Сумської областей.

Пізніше додали, що є загроза застосування балістичного озброєння також для Донецької, Запорізької та Харківської областей.

Оновлено 01:45. "Сумська, Харківська області — загроза ударних БпЛА!" — повідомляють Повітряні сили.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...