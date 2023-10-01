Области продолжают "краснеть": воздушная тревога из-за баллистики

Ракета взлетает в небо. Фото: google.com

Опасность распространилась на северные и центральные области сегодня ночью, 1 октября. Там есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 01:22. Украинские защитники информируют об угрозе применения баллистического вооружения для Черниговской, Полтавской и Сумской областей.

Позже добавили, что существует угроза применения баллистического вооружения также для Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.

Обновлено 01:45. "Сумская, Харьковская области - угроза ударных БпЛА!" - Сообщают Воздушные силы.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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