Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Области продолжают "краснеть": воздушная тревога из-за баллистики arrow

Области продолжают "краснеть": воздушная тревога из-за баллистики

1 октября 2023 01:20
обновлено: 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Области продолжают "краснеть": воздушная тревога из-за баллистики
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Опасность распространилась на северные и центральные области сегодня ночью, 1 октября. Там есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают воздушные силы.

Читайте также:

Обновлено 01:22. Украинские защитники информируют об угрозе применения баллистического вооружения для Черниговской, Полтавской и Сумской областей.

Позже добавили, что существует угроза применения баллистического вооружения также для Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.

Обновлено 01:45. "Сумская, Харьковская области - угроза ударных БпЛА!" - Сообщают Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 1 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз