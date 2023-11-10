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Області знову "червоніють" — чим атакує ворог цього разу

10 листопада 2023 04:03
оновлено: 05:01
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Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога зараз 10 листопада — чим атакує РФ цього разу
Ракета злітає в нічне небо. Фото: aa.com.tr
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 10 листопада, повторно шириться південними та східними областями о 04:00 ранку. Раніше тривогу оголошували близько півночі. Є загроза ракетного удару. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повторна повітряна тривога зараз 10 листопада

Оновлено 04:04. За даними українських захисників, у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях — ракетна небезпека. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" такі області, як:

  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька.
Мапа повітряних тривога в Україні сьогодні, 10 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:08. На Херсонщині та Миколаївщині є загроза застосування авіаційного озброєння.

"Повітряна тривога в Херсонській та Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря", — пишуть Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:30. Пішли відбої по областях.

Мапа повітряних тривога в Україні сьогодні, 10 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні вже оголошували повітряну тривогу, яка почалась близько півночі і тривала близько чотирьох годин. Була небезпека ударних БпЛА в Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інші областях.

Також ми писали, що в Київській області сьогодні, 10 листопада, лунали вибухи. Звуки прокоментували в ОВА.

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