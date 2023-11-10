Повторна повітряна тривога зараз 10 листопада — чим атакує РФ цього разу

Ракета злітає в нічне небо. Фото: aa.com.tr

Повітряна тривога в Україні зараз, 10 листопада, повторно шириться південними та східними областями о 04:00 ранку. Раніше тривогу оголошували близько півночі. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повторна повітряна тривога зараз 10 листопада

Оновлено 04:04. За даними українських захисників, у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях — ракетна небезпека.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" такі області, як:

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Донецька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:08. На Херсонщині та Миколаївщині є загроза застосування авіаційного озброєння.

"Повітряна тривога в Херсонській та Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря", — пишуть Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:30. Пішли відбої по областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні вже оголошували повітряну тривогу, яка почалась близько півночі і тривала близько чотирьох годин. Була небезпека ударних БпЛА в Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інші областях.

Також ми писали, що в Київській області сьогодні, 10 листопада, лунали вибухи. Звуки прокоментували в ОВА.