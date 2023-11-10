Повторна повітряна тривога зараз 10 листопада — чим атакує РФ цього разу

Області знову "червоніють" — чим атакує ворог цього разу
Повітряна тривога в Україні зараз, 10 листопада, повторно шириться південними та східними областями о 04:00 ранку. Раніше тривогу оголошували близько півночі. Є загроза ракетного удару.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повторна повітряна тривога зараз 10 листопада
Оновлено 04:04. За даними українських захисників, у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях — ракетна небезпека.
Наразі "почервоніли" такі області, як:
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Донецька.
Оновлено 04:08. На Херсонщині та Миколаївщині є загроза застосування авіаційного озброєння.
"Повітряна тривога в Херсонській та Миколаївській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря", — пишуть Повітряні сили.
Оновлено 04:30. Пішли відбої по областях.
Нагадаємо, що в Україні вже оголошували повітряну тривогу, яка почалась близько півночі і тривала близько чотирьох годин. Була небезпека ударних БпЛА в Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інші областях.
Також ми писали, що в Київській області сьогодні, 10 листопада, лунали вибухи. Звуки прокоментували в ОВА.
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