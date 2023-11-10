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Области снова "краснеют" — чем атакует враг на этот раз

10 ноября 2023 04:03
обновлено: 05:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога сейчас 10 ноября — чем атакует РФ на этот раз
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: aa.com.tr
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 ноября, повторно распространяется по южным и восточным областям в 04:00 утра. Раньше тревогу объявляли около полуночи. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Повторная воздушная тревога сейчас 10 ноября

Обновлено 04:04. По данным украинских защитников, в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях есть ракетная опасность.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время "покраснели" такие области, как:

  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Запорожская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая.
Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 10 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:08. В Херсонской и Николаевской областях есть угроза применения авиационного вооружения.

"Воздушная тревога в Херсонской и Николаевской областях связана с активностью вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря", — пишут Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:30. Последовали отбои по областям.

Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 10 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине уже объявляли воздушную тревогу, которая началась около полуночи и длилась около четырех часов. Была опасность ударных БпЛА в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях.

Также мы писали, что в Киевской области сегодня, 10 ноября, раздавались взрывы. Звуки прокомментировали в ОВА.

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