Повторная воздушная тревога сейчас 10 ноября — чем атакует РФ на этот раз

Области снова "краснеют" — чем атакует враг на этот раз
Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 ноября, повторно распространяется по южным и восточным областям в 04:00 утра. Раньше тревогу объявляли около полуночи. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Повторная воздушная тревога сейчас 10 ноября
Обновлено 04:04. По данным украинских защитников, в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях есть ракетная опасность.
В настоящее время "покраснели" такие области, как:
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Донецкая.
Обновлено 04:08. В Херсонской и Николаевской областях есть угроза применения авиационного вооружения.
"Воздушная тревога в Херсонской и Николаевской областях связана с активностью вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря", — пишут Воздушные силы.
Обновлено 04:30. Последовали отбои по областям.
Напомним, что в Украине уже объявляли воздушную тревогу, которая началась около полуночи и длилась около четырех часов. Была опасность ударных БпЛА в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях.
Также мы писали, что в Киевской области сегодня, 10 ноября, раздавались взрывы. Звуки прокомментировали в ОВА.
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