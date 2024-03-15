Обстріл телевеж у Сумській області — знайдено тіло інженера

Наслідки обстрілу на Сумщині. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетно-авіаційних ударів, завданих збройними силами Російської Федерації по радіотехнічних об'єктах у Сумській області 14 березня, загинув інженер. Його тіло було виявлено 15 березня.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

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Артюх зазначив, що нещодавно рятувальники виявили тіло інженера, який загинув під час атаки 14 березня.

Попередньо інженер чергував на об'єкті, в який потрапив російський снаряд.

Також Артюх додав, що атаки призвели до тимчасового виходу з ладу передавачів телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Сумську область уночі, 14 березня. Є "прильоти" у чотирьох населених пунктах області.

Також вибухи лунали у Харкові. За словами місцевої влади, місто знаходилося під ворожим обстрілом.